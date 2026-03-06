Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında devam eden “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Başsavcılık bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Timur’un ortaklığı veya sahipliği bulunan bazı şirketlere yönelik önemli bir hukuki adım atıldığı bildirildi.

Şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendiriliyor

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklanması amacıyla kullanılmış olabileceğine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda soruşturma dosyasındaki bulgular doğrultusunda ilgili şirketlere yönelik kayyım atanması talep edildi.

Mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi

Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda, ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Bu karar ile birlikte şirketlerin yönetim ve denetimi geçici olarak TMSF tarafından yürütülecek.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."