Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken İran’dan ABD’ye yönelik yeni bir hamle geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yedinci gününde devam ettiği belirtilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

İran tarafından yapılan açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri’ne ait füze sistemi kullanılarak ABD uçak gemisine doğru gemisavar füze fırlatıldığı bildirildi.

İran: “Füze sistemiyle hedef alındı”

DMO tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran Deniz Kuvvetleri’nin kontrolündeki bir füze sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD uçak gemisinin İran’ın deniz sınırlarına yakın bölgede bulunduğu ifade edilirken, söz konusu hamlenin bölgede artan askeri hareketliliğe karşı bir karşılık olduğu vurgulandı.

İHA’lar da hedef almıştı

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı da bir gün önce dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran’a ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığı öne sürülmüştü.

ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığı iddia edildi

İran kaynakları, söz konusu gelişmelerin ardından ABD uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığını iddia etti. Açıklamada, geminin kısa sürede bin kilometreden fazla mesafe kat ederek bölgeden çekildiği öne sürüldü.