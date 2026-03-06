Iraklı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre saldırılardan biri Basra Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirildi. Kamikaze İHA’nın havalimanı içerisindeki hava kargo binasını hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ancak binada sınırlı ölçüde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Petrol sahalarına da İHA saldırısı

Saldırıların yalnızca havalimanı ile sınırlı kalmadığı, Basra bölgesindeki stratejik petrol sahalarının da hedef alındığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, bölgede faaliyet gösteren bir petrol şirketine ait tesislere iki kamikaze İHA’nın düştüğünü duyurdu.

Olayın ardından tesislerde güvenlik önlemleri artırılırken, üretim faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kesinti yaşanıp yaşanmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Rumeyla Petrol Sahası da hedefte

Saldırılardan bir diğerinin ise İngiliz enerji şirketi BP tarafından işletilen Rumeyla Petrol Sahası’na yönelik olduğu belirtildi. Yetkililer, sahaya isabet eden İHA’nın maddi hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Rumeyla sahası, Irak’ın en büyük petrol üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor ve küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip.

Soruşturma başlatıldı

Iraklı yetkililer saldırılara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kamikaze İHA’ların nereden gönderildiği ya da hangi grup tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, stratejik tesislerde olası yeni saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçildi.