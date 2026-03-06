Son Mühür - İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki konutunun hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler ilk kez kamuoyuna yansıdı. Paylaşılan kayıtlarda, Hamaney’in bulunduğu ifade edilen yerleşkenin vurulduğu anların yer aldığı görüldü.

Yapılan bilgilendirmede saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’e ait 50 savaş uçağının Tahran’da İran yönetiminin liderlik yerleşkesinin altında bulunduğu öne sürülen Ali Hamaney’e ait yer altı askeri sığınağını hedef alarak imha ettiği ifade edildi.

28 Şubat'ta öldürüldü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden biri de...

Fars Haber Ajansı’nın, Ali Hamaney’in ofisine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail’in saldırılarında Hamaney’in bazı aile üyelerinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Haberde, İran liderinin evi ve çalışma ofisinin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.