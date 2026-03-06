Son Mühür- ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken, Washington’dan gelen açıklamalara Tahran’dan sert bir yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran politikalarına ilişkin açıklamalarının ardından İran cephesi Bahreyn’deki ABD varlıklarını hedef alan bir mesaj verdi.

ABD: “İran’da rejim değişikliği hedefimiz yok”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ilgili yürütülen politikalara dair yaptığı açıklamada Washington yönetiminin doğrudan bir rejim değişikliği hedefi bulunmadığını söyledi.

Rubio, ABD’nin önceliğinin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirterek, İran ile daha yapıcı ilişkiler kurulmasını istediklerini ifade etti.

İran’dan sert yanıt: “Bahreyn’e genel taarruz”

ABD’den gelen açıklamaların ardından İran cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi. İran tarafından yapılan açıklamada Bahreyn’deki ABD askeri varlıklarının hedef alınabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bahreyn’e genel taarruza başlıyoruz. Oradaki tüm ABD unsurları yok edilecek” ifadeleri kullanıldı.