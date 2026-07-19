Son Mühür- Türk dünyası basın temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan stratejik bir iş birliği protokolü ile medya alanındaki güçlerini birleştirme kararı aldı.

Dış Basın Birliği merkezinde gerçekleşen imza törenine; Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Cambaz, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Başkanı Menderes Demir katıldı.

Protokolün imza töreninde Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan ile Yönetim Kurulu üyeleri Züleyha Karaman ve Didem Gürses de hazır bulundu.

Basına kritik görev düşüyor

Törende konuşan Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin taşıdığı önemin her geçen gün arttığını belirterek, bu süreçte basına kritik görevler düştüğünü dile getirdi.

1992 yılında Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmak için kurulan Dış Basın Birliği'nin, teknolojik yenilikleri çalışmalarına dahil ederek bu misyonu sürdürdüğünü belirten Canbaz, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve TÜRKPA bünyesindeki gözlemci üyelik statülerinin kurumsal ilişkileri güçlendirdiğini, bu iş birliğinin medya alanına taşınmasının ortak hedeflere katkı sunacağını vurguladı.

"Türklerin yaşadığı her yerden ortak haber paylaşmayı hedefliyoruz"

TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, Türk dünyasının medya kuruluşlarını bir araya getirecek kapsamlı bir internet portalı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Projenin altyapısı için üç yıldır yoğun bir diplomasi gerçekleştirdiklerini belirten Basa,

"Türk dünyasının sesi olabilecek bir haber portalı üzerinde çalışıyor, çok sayıda ülkeyi ziyaret ediyoruz. Medyanın birleşmesi ile Türk dünyasının sesi daha güçlü çıkacaktır.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Türk Dünyası Haber Portalı ile Türklerin yaşadığı her yerden ortak haber paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyası Haber Portalı yıl sonunda deneme yayınlarına başlayacak"

Ortak haber portalının yayın planına dair teknik detayları paylaşan TDGF Başkanı Menderes Demir ise projenin hayata geçeceği tarihi şu sözlerle duyurdu:

"Türk Dünyası Haber Portalı yıl sonunda deneme yayınlarına başlayacak. Türk dünyasından haberleri, sağlıklı bir şekilde birinci elden bir portalda buluşturmayı amaçlıyoruz. Kıbrıs Türkü’nün sesini de bu portaldan Türk dünyasına duyuracağız."

Törende söz alan TİMBİR Başkan Vekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait de Türk dünyasında ortak bir ortak medya ağı oluşturulmasının önemine değinerek, Dış Basın Birliği ile koordineli bir çalışma yürüteceklerini belirtti.