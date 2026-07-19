Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın genç yaşta tütün kullanımı ile ilgili yeterince iyi çalışmadığını savunarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Rıza Erbay: Koruyucu sağlık politikalarını etkili biçimde uygulamak gerekiyor



Sağlık Bakanlığı'nın ergenlere yönelik tütün bırakma merkezlerinin açılmasının gerekli bir hamle olduğunu ancak yeterli olmadığını savunan CHP'li Ali Rıza Erbay, “Ergenlere yönelik sigara bırakma polikliniklerinin açılması, bağımlı hale gelen çocuklar için gerekli bir sağlık hizmetidir. Ancak bunun bir başarı olarak sunulması, asıl sorunun üzerini örtmeye yetmez. Sağlık Bakanlığı’nın asli görevi, çocuklar ve gençler bağımlı olduktan sonra tedavi sunmak değil; onların sigaraya ve nikotin bağımlılığına hiç başlamamasını sağlayacak koruyucu sağlık politikalarını etkili biçimde uygulamaktır" dedi.

"İnandırıcı değil"

Son olarak, iktidarın çocukları bağımlılıktan koruyamadığının altını çizen CHP'li Erbay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sigaraya başlamayı engelleyemeyen bir yönetim anlayışının, sigarayı bıraktırmayı başarı diye sunması inandırıcı değildir. Çünkü koruyucu sağlık hizmetlerinde başarı; açılan poliklinik sayısıyla değil, sigaraya başlamayan çocukların sayısıyla ölçülür.

Çocuklar bağımlı olduktan sonra tedavi sunmak elbette devletin görevidir. Ancak devlet, önce çocuklarını bağımlılıktan koruyamadığı gerçeğiyle yüzleşmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklikler giderilmeden açılan her yeni sigara bırakma polikliniği, aynı zamanda önlenememiş bir bağımlılığın ve ihmal edilmiş bir koruma politikasının sessiz itirafıdır. Sağlık Bakanlığı tedaviyle övüneceğine koruyamamanın hesabını vermelidir”