Son Mühür- Bir yandan Yargıtay'dan gelecek kararı bekleyen diğer yandan yeni parti hazırlıkları konusunda açık kapı bırakan Özgür Özel'in, kurulacak yeni partinin genel merkezi olarak seçtiği binanın Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi olduğu iddiaları gündemde.

Ahmet Davutoğlu liderliğinde büyük umutlarla kurulan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı çıktığı Altılı Masa'nın bir parçası olan Gelecek Partisi, 2024 yılına kadar söz konusu binayı genel merkez olarak kullanmıştı.



CHP'de iki parçalı görüntüsünün ortaya çıktığı ilk günden beri Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Bülent Gürsoy, yeni partinin genel merkez seçiminde bir dönem Gelecek partisi Sözcüsü olarak da görev yapan Serkan Özcan'ın parmağının olabileceğine işaret etti.

O bina Gelecek Partisi'ni taşıyamadı...



Özgür Özel ve kurmaylarının tercihini değerlendiren Gürsoy,

''Gelecek Partisi'nin, yükünü taşıyamadığı binaya geçiyorlar

Yeniciler parti binasını belirlediler. Tadilat yapıyorlar.

Gelecek Partisi'nin 2024 seçimlerine kadar genel merkez olarak kullandığı, yükünü taşıyamadıkları için terk ettikleri, Çankaya sınırları içindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan binayı kullanacaklar.

Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi'nin şeflerinden ve İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan, Gelecek Partisi'nden CHP'ye geçmişti. Yeni parti çalışmalarında da etkin isimlerden. Sanırım onun önerisiyle böyle bir tercihe gittiler.

Esnafta bir yaklaşım vardır: Tutmayan dükkânda aynı alanda yeni iş kurulmaz. Bu yaklaşım, siyaset esnafı için de geçerli mi göreceğiz'' hatırlatmasında bulundu.