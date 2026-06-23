Son Mühür- İzmir siber polisinin de merkezinde yer aldığı dev operasyonla, dijital dolandırıcılara, yasa dışı bahis şebekelerine ve çocuk istismarcılarına ağır bir darbe indirildi.

İçişleri Bakanlığı, İzmir dahil 20 ilde eş zamanlı yürütülen siber operasyonun bilançosunu açıkladı. Son 5 günde düzenlenen baskınlarda tam 193 şüpheli şahıs yakalandı.

İzmir ve 19 ilde eş zamanlı baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de koordineli olarak yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli saha çalışmalarının yanı sıra Adana'dan İstanbul'a, Ankara'dan Trabzon'a kadar uzanan 20 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan 193 şüpheliden 78'i, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 30'u hakkında adli kontrol kararı verilirken, geriye kalan zanlıların emniyetteki sorguları ve işlemleri devam ediyor.

Vatandaşın parasını ve hesaplarını hedef almışlar

Siber polislerin yaptığı derinlemesine incelemeler, şebekenin vatandaşları ağa düşürmek için her yolu denediğini ortaya koydu. Şüphelilerin suç listesi oldukça kabarık. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaparak para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Tehlike bununla da sınırlı değil.

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) sitelerini kullanan dolandırıcılar, "yatırım" ve "ürün satışı" vaatleriyle çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Mobil bankacılık sistemlerine sızan, oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan ve POS tefeciliği yapan şebeke üyelerinin, dijital ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdığı da tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz şekilde süreceğini vurgulayarak operasyonları başarıyla gerçekleştiren polisleri, MASAK'ı ve savcılıkları tebrik etti.

