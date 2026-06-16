Olay, 20 Ocak günü Körfez Mahallesi'ndeki kapalı bir otoparkta meydana gelmişti. Motokurye olarak çalışan Arda K. ve arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya evrilmişti.

Arda K.'nin motosiklet sepetinde bulundurduğu bıçağı çıkarıp saldırmasıyla karnından ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"Amacım öldürmek değildi, keşke ben ölseydim"

Motokurye arkadaşını öldüren tutuklu sanık Arda K.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Arda K. savunmasını gerçekleştirdi.

Aralarında bir husumet olmadığını, olayın tamamen bir anlık gerginlik sebebiyle geliştiğini savunan Arda K., "Motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek tekme attı ve küfür etti.

Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Olay günü beraber yemek yemiştik, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Olay anındaki detayları ise şu şekilde aktardı; "Motosikletime tekme atınca aramızda küfürleşme yaşandı. Ferhat benden cüsse olarak daha iri biriydi, beni motosiklete doğru ittirince korkutmak için sepetteki bıçağı aldım.

Öldürülen motokurye Ferhat Ozan Yıldırım

İlk hamlemde vurmadım. Boğuşma devam ederken tekme atmaya çalışınca bıçak bacağına denk geldi. İnsanlar ayırmaya çalışırken Ferhat asansöre doğru yöneldi ancak bacağındaki kanı görünce geri geldi.

Boğazıma sarılıp 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi. Nefessiz kalınca bıçağı bir kez daha savurdum. O an beni bırakıp yere yığılınca hemen tampon yapmaya başladım."

Duruşma ertelendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.K. ise, "Ben gittiğimde maktul ayağından bıçaklanmıştı. Onları ayırmaya çalıştım.

Maktul, sanığa tokat attı. Sanığı yakasından tutmuş itiyordu. Daha sonra sanık Arda'nın, Ferhat Ozan Yıldırım'ı bir kez bıçakladığını gördüm.

Elinde bıçak olduğu için bize de denk gelir düşüncesiyle araya giremedim." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.