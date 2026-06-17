Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen anız yangını, gece saatlerinde gökyüzünü alevlere büründürdü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Tarım arazisinde başladı!

Olay, merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, tarım arazisinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kuru otlar ve anızların tutuşması sonucunda kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alanda etkili olmaya başladı.

Ekipler hızla bölgeye intikal etti!

İhbarın ardından olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, itfaiye personeli alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun bir çaba sarfetti.

Yangın kontrol altında!

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın daha fazla büyümeden tamamen kontrol altına alındı.