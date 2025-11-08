Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, 7 Kasım 2025 tarihli Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) bildirimlerinde, farklı kategorilerdeki dört ürün hakkında çarpıcı kararlar yayımladı. Özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden pelüş oyuncaklar ve kimyasal risk taşıyan lavabo açıcılar, bakanlık denetiminde güvensiz bulunarak piyasadan çekildi.

Pelüş anahtarlık ve köpek oyuncağında boğulma riski

Bakanlık denetimine takılan ürünlerin önemli bir kısmını oyuncaklar oluşturdu. Ebruli Hediyelik Eşya firmasına ait barkod numaralı "Astronot Peluş Anahtarlık" isimli ürün, Çin menşeli olmasına rağmen Türkiye'de toplatıldı. Yapılan testler sonucunda, oyuncağın kafasındaki zincirlerin ve bazı parçaların küçük parça oluşturma riski taşıdığı, bunun da çocuklar için boğulma ve yaralanma tehlikesi yarattığı belirlendi.

Aynı zamanda Carrefoursa tarafından piyasaya sürülen, Türkiye menşeli "Pet Toys Köpek Oyuncak" (Hamburger Şeklinde) ürününde de küçük parça kopma riski tespit edildi. Bu köpek oyuncağı da çocukların boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle toplatıldı.

İki farklı lavabo açıcıda kimyasal ve yaralanma tehlikesi

Güvensiz bulunan diğer iki ürün ise Antalya merkezli firmalara ait kimyasal ürünler oldu. Meltem Akü ve Kimya firmasına ait "Meltem Professional Kostik (Lavabo Açıcı)" ile Cemal Kimya'ya ait "Roy Lavabo Açıcı" ürünlerinde önemli bir güvenlik açığı tespit edildi. Her iki lavabo açıcının güvensizlik nedeni, kimyasal ve yaralanma riski taşımasına rağmen, Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine dair kurallara uygun olmamasıydı. Bu nedenle iki lavabo açıcı ürünü için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.



Ticaret Bakanlığı'ndan kesin yasak ve toplatma emri

Ticaret Bakanlığı, tespit edilen tüm bu güvensizlikler üzerine ilgili firmalara yönelik "Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma" önlemlerini yürürlüğe koydu.