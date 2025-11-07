Tekirdağ-İstanbul D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazası, bölgede ulaşımı felç etti. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayda, kontrolden çıkan bir tırın bariyerlere çarpması sonucu yol trafiğe kapanırken, büyük bir yakıt sızıntısı da tehlike yarattı. Yetkililer, olay yerine hızla intikal ederek güvenlik önlemlerini artırdı ve ulaşımı alternatif güzergâhlardan sağlamak için çalışma başlattı.

Kontrol kaybı ve 50 metrelik sürüklenme

Alınan bilgilere göre, H.S. yönetimindeki 59 FF 157 plakalı tır, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne seyrederken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Hızla koruma bariyerlerine çarpan ağır vasıta, yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek adeta bir dönme manevrasıyla İstanbul istikametine dönük vaziyette durabildi. Kazanın ardından tır sürücüsü H.S.'nin mucize eseri yaralanmadan kurtulduğu belirlendi. Ancak çarpışmanın şiddetiyle tırın yakıt deposunda ciddi hasar oluştu ve yola önemli miktarda yakıt sızdı. Bu sızıntı, olası bir yangın riskine karşı bölgede acil müdahale gerektirdi.

Ekipler hızla olay yerinde: Bir saatlik kapanma

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yakıt sızıntısının temizlenmesi ve tırın yoldan kaldırılması çalışmaları nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne gidiş güzergahı tamamen durdu. Yolun kapanması sonucu karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saat süren yoğun çabaların ardından, trafik akışı ana yola paralel olan yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Jandarma ekipleri, güzergâhı trafiğe yeniden tamamen açmak için çekici ve temizlik ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla da soruşturma başlatıldı. Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yolları kullanmaları ve kontrollü geçişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.