Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye yükseldiği ve bu artışın bakanlığın onayıyla gerçekleştiğine dair basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, bugüne kadar İzmir’deki zam taleplerinin maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirildiğini ve uygun bulunmadığını duyurdu.

Simit fiyat tarifeleri nasıl belirleniyor?

Bakanlık açıklamasında, simit fiyat tarifelerinin 14 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre belirlendiği hatırlatıldı. Sürecin oda yönetim kurulları, esnaf birlikleri, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı görüşü ile yürütüldüğü, nihai kararın ise birlik yönetim kurullarınca alındığı ifade edildi.

İzmir’deki süreç

İzmir’de 2025 yılı içerisinde hem İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hem de İzmir Ticaret Odası tarafından farklı tarihlerde zam talepleri bakanlığa iletildi.

8 Ağustos 2025’te Birlik, “100 gram simit 20 TL” teklifi sundu, 22 Ağustos’ta reddedildi.

27 Ağustos’ta aynı talep gerekçeler ve maliyet tablolarıyla tekrarlandı, 28 Ağustos’ta yine reddedildi.

12 Şubat 2025’te İzmir Ticaret Odası “90 gram simit 15 TL” teklifi yaptı, 14 Şubat’ta olumsuz yanıt aldı.

3 Mart 2025’te yapılan ikinci başvuru da 5 Mart’ta reddedildi.

Bakanlık, İzmir’de bugüne kadar yapılan tüm zam taleplerinin “maliyet unsurları ile tüketici alım gücü arasında denge kurulamadığı ve fiyat artışlarının vatandaşlar üzerinde ek yük oluşturacağı” gerekçeleriyle uygun bulunmadığını açıkladı.

“Onayladı” iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Bakanlık, basında yer alan “Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı” yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarife için İzmir Valiliği’nin mahkemeye itirazda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık’tan denge vurgusu

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak ve üretici-tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.”