Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi desteğiyle düzenlenen 7. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı kapsamında ziraat mühendisliği bölümü öğrencileriyle buluştu. Pamucak Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte gençlere hem tarımsal üretim hem de toplumsal sorumluluk konularında mesajlar verildi.

Pamucak kamp alanı üniversitelilere açık

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Efes Selçuk Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Toprak Okulu’nda çok sayıda eğitim düzenlediklerini belirterek, kampa ev sahipliği yapan Başkan Sengel’e teşekkür etti.

Pamucak Kamp Alanı’nı 2019 yılından itibaren üniversite öğrencilerine açtıklarını hatırlatan Başkan Sengel, “Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin burada kamp yapmasını ve Efes Selçuk’u tanımasını istedik” dedi.

Efes tarlası yaşam köyü cumhuriyet projesi

Öğrencilere Efes Tarlası Yaşam Köyü projesini anlatan Sengel, ilhamını Köy Enstitülerinden alan bu projenin, sağlıklı ve doğru tarım ürünlerinin yetiştirilmesini ve aile tarımının güçlenmesini hedeflediğini söyledi.

Proje kapsamında Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası, plantasyon alanları ve serabulunduğunu aktaran Sengel, “Amacımız, üreticiden tüketiciye aracısız ulaşan, katma değeri üreticide kalan bir tarım modeli oluşturmak. Geleneksel yöntemlerle üretimi geliştirirken aile tarımına dönüşü teşvik ediyoruz” dedi.

Adalet, eşitlik ve özgürlük vurgusu

Konuşmasında hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler üzerinde de duran Sengel, “Adalet hepimiz için kıymetli, eşitlik zaruri. Özgürlüklerimizi geleceğe taşımak zorundayız. Hangi ideolojiye sahip olursanız olun, Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde” ifadelerini kullandı.