Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı verilerini açıkladı. Dahilde işleme rejimi kapsamında, geçtiğimiz ay 548 firmaya izin belgesi düzenlendiği duyuruldu. Bu karar, Türk firmalarının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan listeler, firmaların ihracat odaklı üretim faaliyetlerini kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Dahilde ve hariçte işleme belgeleri verildi

Bakanlık verilerine göre, ağustos ayında 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Bu belgeler, firmaların ihraç ürünleri için gerekli olan hammaddeleri ve ara malları gümrük vergisi ödemeden ithal etmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda, yurt içi satış ve teslim belgesi verilen 19 firma ve hariçte işleme izin belgesi alan 4 firma da, ticari faaliyetlerini genişletme fırsatı buldu. Hariçte işleme rejimi, Türk firmalarının ürünlerini işlemek üzere yurtdışına göndermesine ve işlenmiş ürünleri yeniden ülkeye getirmesine olanak sağlıyor.

İptal edilen belgeler ve bakanlığın denetimleri

Öte yandan, bakanlık denetimleri ve firma talepleri doğrultusunda bazı belgelerin iptal edildiği de açıklandı. Ağustos ayında firma talebine istinaden 26, resen (kendiliğinden) ise 4 olmak üzere toplam 30 adet dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. Bu iptaller, Ticaret Bakanlığı'nın dahilde işleme rejimini sıkı bir şekilde denetlediğini ve usulsüz uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Bakanlık, bu tür denetimlerle sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini korumayı amaçlıyor. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor ve firmalara küresel pazarlarda daha etkin olma imkanı tanıyor.