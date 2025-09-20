Karadeniz’de havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarında çeşitlilik artarken, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zaman zaman denize açılamıyor. Buna rağmen istavrit, barbun, somon ve palamut tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, özellikle bu sezon hamsi ve istavritin bol olacağını belirtiyor.

Fiyatlar değişiyor

Balıkçılar, barbunun kilosunu 150-200 lira, istavriti 80-100 lira, somonu 150 lira, levrek ve çuprayı 200-250 lira, palamutu ise tanesi 200 liradan satışa sunduklarını açıkladı.

“Bu sene vatandaş doya doya hamsi yiyecek”

Balıkçı Muhammet Raşit Kırbaş (28), fırtınadan dolayı bugün mezgit ve hamsinin çıkmadığını ifade ederek, “Hamsi bu sene bol olacak. Vatandaş doya doya hamsi yiyecek. Fırtına çıkınca balık az çıkar ve değerli olur. İstavrit 80 lira, barbun 200 lira, somon 150 lira, levrek ve çupra 200-250 lira” dedi.

Balıkçı Kasım Koç (71) da benzer şekilde bu sezon hamsi ve istavritin bol olduğunu belirterek, “Bugün hamsi yok ama yarın inşallah olacak. İstavrit, barbun, somon tezgâhta var. Palamut ise bu sene az çıktı, tanesi 200 lira” diye konuştu.

“Vatandaş balığa yoğun ilgi gösteriyor”

Balıkçı Talat Bayazıt Yıldırım (60) ise, “Bu sene hamsi, istavrit, mezgit ve barbun bol olacak. Bugün havadan dolayı hamsi olmadı ama ilerleyen günlerde bol bol hamsi çıkacak. Vatandaş balığa çok ilgili, sabahın erken saatlerinde bile balık alıyorlar. Fiyatlar da uygun. İstavrit 100, barbun 150, somon 150, palamut ise az olduğu için 200 lira. İnşallah yarından itibaren Karadeniz hamsisi tezgahlarda olacak” dedi.