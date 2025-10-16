Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda canlı hayvan kaçakçılığını ortaya çıkardı. Ülkeye giriş yapmak üzere olan bir TIR'a düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 85 adet özel cins güvercin yakalandı.

Gümrük muhafaza ekiplerinden hızlı ve başarılı müdahale

Olay, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin dikkatli tespitleri üzerine başladı. Gelen ihbar ve şüpheler doğrultusunda hızla harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, aracın içerisine gizlenmiş vaziyette, "CANCAN" cinsi olduğu belirlenen 85 adet güvercin ele geçirildi.

Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarıldı

Kaçakçılık yoluyla ülkeye sokulmaya çalışılan güvercinlerin, nakil sırasında son derece sağlıksız ve uygunsuz koşullarda tutulduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, canlı hayvanlara yönelik hassasiyetle hareket ederek, ele geçirilen 85 adet güvercini derhal bulundukları sağlıksız ortamdan çıkardı ve güvenli bir alana nakledilerek gözetim altına alınmalarını sağladı. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunması misyonunu da içerdiğini gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaçakçılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı. Ele geçirilen güvercinlerin durumu ve olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ulusal ekonomiyi korumanın yanı sıra, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen canlıların güvenliğini ve sağlığını da koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.