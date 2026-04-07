ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İranlı bir kaynaktan dikkat çeken açıklamalar geldi. İngiliz basınına konuşan üst düzey bir kaynak, ABD’nin İran’daki enerji altyapısını hedef alması halinde bölgesel sonuçların ağır olacağı uyarısında bulundu.

“Misilleme bölgeyi etkiler”

Adı açıklanmayan İranlı kaynak, olası bir saldırı durumunda İran’ın sert karşılık vereceğini belirterek, “Enerji tesislerimizin hedef alınması halinde misilleme saldırılarıyla tüm bölge ve özellikle Suudi Arabistan ciddi şekilde etkilenecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak, bu tür bir senaryonun enerji akışını sekteye uğratabileceğini ve geniş çaplı kesintilere yol açabileceğini vurguladı.

Dolaylı temaslar sürüyor

Açıklamada, ABD ile İran arasında doğrudan olmasa da dolaylı iletişim kanallarının açık olduğu belirtildi. Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğü ifade edilirken, Washington’un “baskı altında anlaşma” yaklaşımını değiştirmemesi halinde Tahran’ın geri adım atmayacağı kaydedildi.

Katar arabuluculuk rolünde

İranlı kaynak, Katar’ın süreçte aktif bir rol üstlendiğini belirterek, Tahran’ın mesajlarının ABD ve bölge ülkelerine Doha üzerinden iletildiğini söyledi. Bu durum, diplomatik kanalların tamamen kapanmadığını ortaya koydu.

“Babülmendep Boğazı kapatılabilir”

Gerilimin kontrolden çıkması halinde daha geniş çaplı krizlerin yaşanabileceği uyarısında bulunan kaynak, İran’ın müttefiklerinin devreye girebileceğini ifade etti. Açıklamada, “Durum kontrolden çıkarsa, İran’ın müttefikleri Babülmendep Boğazı’nı kapatabilir” denildi.

Küresel risk büyüyor

Uzmanlar, Hürmüz ve Babülmendep gibi stratejik geçiş noktalarının risk altına girmesinin küresel enerji piyasaları ve ticaret yolları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki gerilim tırmanırken, uluslararası kamuoyu taraflardan gelecek yeni açıklamalara ve diplomatik adımlara odaklanmış durumda.