Son Mühür- CHP tarihinde benzerine çok az rastlanacak bir şekilde İstanbul il başkanlığı koltuğunda aynı anda iki kişi birden oturuyor.

8 Ekim 2023 kongresinin iptal edilip Gürsel Tekin'in içinde olduğu çağrı heyetini atayan mahkemeye karşı İstanbul il delegeleri olağanüstü kongreye gitmişti.

YSK'nın izin vermesinin ardından gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanı olarak seçilen isim oldu.

YSK, merakla beklenen kararını Özgür Çelik'ten yana kullanınca Çelik bir kez daha mazbatasını alarak il başkanı unvanını geri aldı.

Ancak, polis eşliğinde geldiği İstanbul il başkanlığını terk etmeyen Gürsel Tekin, mahkeme karar verene kadar görevimin başındayım mesajıyla geri adım atmayacağını gösterdi.



Şaibe var dediği kongre sonrası...



Özgür Çelik'in seçildiği 8 Ekim kongresinin şaibeli olduğu gerekçesiyle kayyum olarak atanmayı kabul eden Gürsel Tekin'in, kongreden sadece birkaç gün sonra Özgür Çelik'i tebrik eden isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul il başkanlığı ziyareti,

''Geçmiş dönem İstanbul Milletvekilimiz Gürsel Tekin, Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım, Federasyon Başkanları ve yöneticileri; İl Başkanımız Özgür Çelik’e tebrik ziyaretinde bulundu.'' sözleriyle duyurmuştu.



Olağan kongre takviminde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul il kongresinde Özgür Çelik'in bir kez daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.