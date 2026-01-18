Son Mühür- Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Reklam Kurulu, dijital platformlardaki yasa dışı faaliyetlere karşı yürüttüğü kararlı mücadelede kapsamlı yeni kararlar aldı. 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 365 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan ve yasa dışı alanlara yönlendiren mecralar mercek altına alındı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle gençleri ve toplumun hassas kesimlerini hedef alan reklam faaliyetlerine karşı yaptırımların aralıksız süreceği vurgulandı.

Fenomen hesaplara yasa dışı bahis freni

Reklam Kurulu’nun son toplantısının ana gündem maddelerinden birini yasa dışı bahis ve kumar reklamları oluşturdu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, yüksek takipçi sayısına sahip olan ve bu popülaritesini tüketicileri illegal bahis sitelerine yönlendirmek için kullanan 15 ayrı sosyal medya hesabı tespit edildi. Kurul, söz konusu hesaplar hakkında ivedilikle erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, bu hesap sahipleri ve bağlantılı oldukları sitelerin muhatapları hakkında adli soruşturma süreçlerinin başlatılması için ilgili mercilere gerekli başvuruların yapıldığı bildirildi.

Falcı ve medyum sitelerine geçit verilmiyor

Denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise halkın dini ve manevi duygularını istismar eden reklam faaliyetleri oluşturdu. Falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere yönelik tanıtım yapan 26 internet sitesi hakkında inceleme tamamlandı. Toplumdaki korkuların ve batıl inançların istismar edilmesini önlemeyi amaçlayan Kurul, mevzuata aykırı reklam yaptığı belirlenen bu 26 internet sitesine de erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Toplum sağlığı ve tüketici hakları korunuyor

Ticaret Bakanlığı, bu kararlarla tüketicilerin haklarını korumanın yanı sıra toplumun genel ahlakını ve finansal güvenliğini de hedeflediklerini belirtti. Özellikle gençlerin yasa dışı reklamların zararlı etkilerinden uzak tutulmasının öncelikli hedef olduğu ifade edilirken, denetimlerin ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceği kamuoyuna duyuruldu.