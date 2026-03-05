Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’da İran, ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus devlet televizyonuna konuşan Peskov, Rusya’nın söz konusu çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayarak Moskova’nın bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlediğini söyledi.

“Bu çatışma Rusya’nın savaşı değil”

Peskov, Orta Doğu’da artan gerilime ilişkin yöneltilen soruya net bir yanıt verdi. Rusya’nın bu savaşın tarafı olmadığını ifade eden Peskov, “Bu bizim savaşımız değil” diyerek Moskova’nın çatışmanın dışında kaldığını belirtti.

Bununla birlikte birçok ülkenin çatışmada aktif rol üstlendiğine dikkat çeken Peskov, Rusya’nın en başından beri bölgede yaşanacak bir savaşın istikrarsızlığı artıracağı yönünde uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

“Savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir”

Orta Doğu’daki çatışmanın büyüme riskine dikkat çeken Peskov, savaşın sona ermesinin de tarafların iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Peskov, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz başından bu yana bu tür çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledik. Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir.”

Rusya ekonomisine etkiler gündemde

Kremlin Sözcüsü, Orta Doğu’da süren gerilimin Rusya açısından özellikle ekonomik etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti. Küresel krizlerin Rus ekonomisi üzerindeki olası etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, Moskova’nın önceliğinin kendi ulusal çıkarlarını korumak olduğunu dile getirdi.

Peskov, “Devam eden küresel krizlerin ekonomimize etkisini en aza indirmeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeli ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusunda müzakere mesajı

Peskov, açıklamalarında Rusya’nın ana gündemlerinden biri olan Ukrayna krizine de değindi. Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere her zaman açık olduğunu belirten Peskov, yeni bir görüşme turunun beklendiğini söyledi.

Rusya’nın diyalog kapısını açık tuttuğunu ifade eden Peskov, “Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz” dedi.

ABD’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti

Peskov ayrıca ABD’nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolüne de değindi. Washington’un yürüttüğü girişimlere önem verdiklerini belirten Kremlin Sözcüsü, şu anda ABD’nin farklı gündemlerle meşgul olduğunu ancak Rusya’nın gelişmeleri sabırla takip ettiğini ifade etti.

Peskov, “Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız ve gelişmeleri izliyoruz” şeklinde konuştu.