Ortadoğu’da gerilim tırmanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkenin güneybatı sınırlarında ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İran’dan F-15E iddiası

İran basınında yer alan haberlere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneybatı sınırları yakınlarında ABD’ye ait olduğu belirtilen F-15E tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü.

DMO kaynaklarına dayandırılan iddialarda, söz konusu savaş uçağının İran hava savunma unsurları tarafından hedef alındığı ileri sürüldü. Ancak olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir resmi ayrıntı paylaşılmadı.

İran basınında geniş yer buldu

İran’da bazı medya kuruluşları, düşürüldüğü öne sürülen savaş uçağına ilişkin haberlere geniş yer verdi. Haberlere göre olayın İran’ın güneybatı bölgesinde meydana geldiği iddia edilirken, konuya ilişkin resmi bir görüntü ya da teknik detay ise paylaşılmadı.

Bölgedeki gerilimin son günlerde artması nedeniyle söz konusu iddia uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

ABD’den hızlı yalanlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran tarafından ortaya atılan iddiaları kısa süre içinde yalanladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı platformlarda dolaşıma giren haberlerin doğru olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının İran’da düşürüldüğüne yönelik iddialar asılsızdır ve doğru değildir.”