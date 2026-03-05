Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın kuzey kesimlerinde görülen duman, bölgede güvenlik endişesine yol açtı. Diplomatların yoğun olarak görev yaptığı Al Safarat bölgesindeki büyükelçilik ve diplomatik misyonlara, olası bir risk nedeniyle güvenlik uyarısı yapıldığı bildirildi.

Riyad’ın kuzeyinde duman görüldü

Başkent Riyad’ın kuzeyinde yükselen dumanın görülmesi üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Olayın ardından bölgedeki diplomatik temsilciliklerde görev yapan personel için tedbir amaçlı uyarılar yapıldı.

Yetkililer, dumanın kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Diplomatik misyonlara “yerinde kalın” talimatı

Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Al Safarat Diplomatik Bölgesinde görev yapan diplomatlara ve elçilik çalışanlarına, olası bir güvenlik tehdidine karşı bulundukları yerlerde kalmaları ve güvenli alanlara geçmeleri yönünde talimat verildi.

Konuya yakın üç farklı kaynak, diplomatik misyonlara “yerinde kalma ve sığınma” uyarısının iletildiğini aktardı. Bu önlemin, olası bir güvenlik riskine karşı alınan tedbir kapsamında uygulandığı ifade edildi.

Yetkililerden ilk açıklama

Yetkililer, Riyad’da bugün bildirilen ilk güvenlik olayı olduğunu belirtti. Ancak kuzey bölgede görülen dumanın kaynağı ya da olayın niteliği hakkında henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Olayın nedeni araştırılıyor

Güvenlik birimlerinin bölgede inceleme başlattığı ve dumanın çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Olayın herhangi bir saldırı ya da farklı bir güvenlik tehdidiyle bağlantılı olup olmadığı ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Başkent Riyad’daki gelişmeler diplomatik çevreler ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.