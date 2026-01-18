Son Mühür- Gazze'de silahların susmasının ardından açılacak yeni sayfada Türkiye'nin de olacağının ortaya çıkması İsrail kanadında yeni bir krizin başlayacağı sinyallerini veriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi, Trump yönetiminin üyelerinden birinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olacağı Gazze yürütme kuruluna yönelik duyurusunun İsrail ile koordineli olmadığını ve hükümet politikasına aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın konuyu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği belirtildi.

İsrail'den Türkiye'ye itiraz...



Beyaz Saray tarafından açıklanan kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor. İsrail, Türkiye'nin Gazze'de üstleneceği herhangi bir role karşı olduğunu her platformda dile getirmişti.

Washington bu hafta ayrıca, Başkan Donald Trump'ın Eylül ayında açıkladığı, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planın ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Bu aşama, bölgede geçici bir teknokratik Filistin yönetiminin kurulmasını içeriyor.



Kurulda kimler yer alacak?



Trump'ın başkanlığını yapacağı ve Gazze'nin geçici yönetimini denetlemekle görevlendirilecek olan "Barış Kurulu"nun şu ana kadar açıklanan üyeleri şöyle...

Hakan Fidan (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı)

Marco Rubio (ABD Dışişleri Bakanı)

Steve Witkoff (ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi)

Jared Kushner (Trump'ın damadı)

Tony Blair (Eski İngiltere Başbakanı)

Yakir Gabay (İsrailli-Kıbrıslı milyarder/iş insanı)

Ali Al-Thawadi (Katarlı üst düzey diplomat/yetkili)

General Hassan Rashad (Mısır İstihbarat Şefi)

Reem Al-Hashimy (BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı)

Nickolay Mladenov (Eski BM Ortadoğu Özel Temsilcisi, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak da görevli)

Sigrid Kaag (BM temsilcisi, eski Hollanda Dışişleri yetkilisi)



Barış Kurulu'nun altında görev yapacak...



Gazze Yürütme Kurulu, Donald Trump'un başkanlığını yapacağı Gazze barış Kurulu'nun altında görev yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Barış Kurulu'nda görev alması için davette bulunduğunu duyurmuştu.

Bu kurulların altında Gazze'nin yeniden inşası için Filistinli teknokratlardan oluşan "Gazze Ulusal İdare Komitesi" görev yapacak.