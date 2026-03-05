Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirilen saldırının güçlü şekilde kınandığı vurgulanırken, bölgede gerilimi artırabilecek eylemlerin bir an önce sona ermesi gerektiği ifade edildi.

Nahçıvan’a yönelik saldırı kınandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan İHA saldırısının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve tansiyonu yükselttiği vurgulanarak Türkiye’nin bu saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede barış ve güvenliği tehlikeye atan her türlü saldırının karşısında olduklarını belirtti.

“Saldırılar savaşın yayılma riskini artırıyor”

Açıklamada, bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların çatışma alanını genişletebileceğine dikkat çekildi. Bu tür eylemlerin yalnızca iki ülke arasındaki gerilimi artırmakla kalmayıp, daha geniş çaplı bir krizin ortaya çıkmasına neden olabileceği ifade edildi.

Bakanlık, gerilimin tırmanmaması için saldırıların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den Azerbaycan’a güçlü destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin altı çizildi. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanında olduğu belirtilirken, iki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın devam edeceği mesajı verildi.

Açıklamada, Türkiye’nin her koşulda Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceği ifade edilerek bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Bölgedeki gerilim yakından izleniyor

Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gelişmelerin uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip edildiği belirtiliyor. Türkiye ise bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmaması için itidal çağrısını yineledi.