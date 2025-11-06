Son Mühür- İzmir’in simgeleşmiş lezzetlerinden boyoz, bu kez sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan fenomenlerin yaşadığı “hesap krizi” ile gündeme geldi. Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan’ın popüler boyoz tezgahına yaptığı ziyaret, ödedikleri ücret nedeniyle tartışma yarattı.

Fenomenlerin boyoz ziyareti sosyal medyada olay oldu

Son dönemin en bilinen sokak lezzet duraklarından biri olan “Yanıyolar!” sloganıyla tanınan boyoz tezgahına giden fenomenler, çektikleri videoda karşılaştıkları fiyatı paylaştı. Ataberk Doğan’ın “Hesap bana mı pahalı geldi?” sözleriyle başlayan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

7 bin TL’lik hesap şaşkınlık yarattı

Fenomenlerin aktardığına göre tezgahta ödedikleri toplam ücret 7 bin TL oldu. Doğan, “7.600 dedi, 7 bine düştü” sözleriyle durumu anlatırken, ekipteki diğer fenomenlerin şaşkınlığı da videoda yer aldı.

Fırat Sobutay ile Bilal Hancı’nın “Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor” ifadeleri sosyal medya kullanıcıları arasında da gündem oldu.

Bakanlık devreye girdi

Tartışmaların büyümesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede inceleme yaptı. Ürünlerde fiyat listesi bulunmadığı tespit edilince işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulandı.