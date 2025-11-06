Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci oturumu, Başkan Vekili Hazel Öztürk Işık yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, kardeş belediye ilişkileri ve sosyal yardım verilerinin paylaşımına ilişkin iki önemli gündem maddesi ele alındı.

Kardeş Belediye Kirkovo’ya ziyaret onayı

Mecliste ilk olarak, kardeş belediye ilişkileri kapsamında Bulgaristan’ın Kırcaali kentine bağlı Kirkovo Belediyesi’nin 24-30 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği anma töreni ve mevlit programına katılım konusu görüşüldü.

Belediye meclisi, Gaziemir Belediyesi’ni temsilen seçilen personelin 25-28 Aralık tarihleri arasında görevli-izinli sayılmasına karar verdi. Katılımcıların ulaşım, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerini kendi bütçelerinden karşılamaları şartıyla, gerekli görülen kişiler için hizmet damgalı pasaport ve vize başvurularının yapılmasına da onay verildi. Madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal yardım verileri protokolü görüşüldü

Toplantının ikinci gündem maddesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak “Sosyal Yardım Verilerinin Paylaşımı ve Ortak Takibine İlişkin İşbirliği Protokolü” ele alındı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a ve 75. maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlanan protokol kapsamında, Gaziemir Belediyesi adına protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Ünal Işık’ın yetkilendirilmesi teklif edildi. Hukuk Komisyonu’nun olumlu raporu doğrultusunda madde oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti grubundan güven ve veri güvenliği eleştirisi

Oylama öncesinde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, protokole ilişkin çekincelerini dile getirdi. Atmaca, “Bu konuda komisyonlarda da oy çokluğu verdik. Gerekçelerimiz farklı. Öncelikle Sayın Başkan’a güven duymuyoruz. Verdiği sözlerin birçoğunu yerine getirmedi. Birçok vaadi ekonomik koşulları gerekçe göstererek askıda bıraktı. Oysa ekonomik kaynak gerektirmeyen, basit çözümlerle hayata geçirilebilecek vaatler de vardı” dedi.

Atmaca, kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili endişelere de dikkat çekerek, “Basında yer aldığı kadarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 16 bin personelin bilgilerinin bir şekilde dışarıya sızdığı iddia ediliyor ve bu konuda herhangi bir suç duyurusu yapılmadığı belirtiliyor. Ayrıca İstanbul’da milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin sızdırılmasıyla gündeme gelen ve soruşturma kapsamına alınan Esra Huri Bulduk’un, Sayın Cemil Tugay döneminde özel kalem olarak görev yaptığını da basından öğrendik. Bu gelişmeler, veri güvenliği açısından ciddi endişeler doğuruyor,” ifadelerini kullandı.

Kararlar meclisten geçti

Toplantıda, Kirkovo Belediyesi ziyaretine ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle; Sosyal Yardım Verilerinin Paylaşımı Protokolü ise oy çokluğu ile kabul edildi.