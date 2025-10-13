Son Mühür- Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı %4,1 artışla 200,6 milyar dolara ulaşırken, Ege'nin incisi İzmir hem en çok ihracat yapan iller arasına girdi hem de aylık bazda en çok artış yakalayan ilk üç il arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. Küresel zorluklara rağmen güçlü altyapısıyla ihracat yolculuğuna devam eden Türkiye, 9 aylık dönemde toplam 200 milyar 625 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu başarıda, ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkaran 27 il ile ihracatını artıran 46 ilin performansı dikkat çekti.

İzmir en çok ihracat yapan 4. İl

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayı faaliyet bazında ihracat sıralamasında İzmir, ilk beşteki güçlü konumunu korudu.

Sıra İl 2025 Eylül İhracatı (Milyon Dolar)

1 İstanbul 4.512

2 Kocaeli 2.827

3 Bursa 1.809

4 İZMİR 1.803

5 Tekirdağ 1.189

İzmir, 1 milyar 803 milyon dolarlık ihracatla listenin dördüncü sırasında yer alarak, Ege Bölgesi’nin ticaret motoru olma özelliğini pekiştirdi.

İzmir'in ihracatı 172 milyon dolar yükseldi

Eylül ayında İzmir'in performansı yalnızca toplam ihracat rakamında değil, aynı zamanda geçen yılın aynı ayına göre yakaladığı artışla da öne çıktı.

2025 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Faaliyetleri Bazında İhracatta En Fazla Artış gösteren iller sıralamasında İzmir, 172 milyon dolarlık artışla ilk üçte yer alarak ihracat potansiyelini gözler önüne serdi.

Sıra İl Artış Miktarı (Milyon Dolar) Değişim (%)

1 Bursa 301 20,0

2 Çorum 214 78,1

3 İZMİR 172 10,5

4 Hatay 60 11,9

5 Aksaray 55

İzmir, yakaladığı %10,5 oranındaki artışla, ihracatını en çok artıran büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri oldu.

Bakanlık mesajı: İhracat tabana yayılıyor

Ticaret Bakanlığı, ihracatın büyükşehirlerle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, 9 aylık dönemde 46 ilin ihracatını artırmasını bu başarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bakanlık, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine odaklanmaya devam edeceğini belirterek, "İhracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz," açıklamasını yaptı.