Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Sasalı ve Kaklıç Mahallesi’nden kadınlar, Nazarköy’ün simgesi haline gelen nazar boncuğu atölyelerini ziyaret etti. Usta ellerin şekillendirdiği cam boncukların üretim süreci hakkında bilgi alan kadınlar, ardından köyün taş sokaklarında yürüyüş yaparak Nazarköy’ün tarihi atmosferini yakından tanıdı.

Doğayla iç içe bir gün

Katılımcılar, köy meydanındaki stantlarda yöresel lezzetleri tatma ve el emeği ürünleri satın alma fırsatı buldu. Doğa ve sanatla iç içe geçen bu özel gün, kadınların hem sosyalleşmesine hem de üretim kültürünü deneyimlemesine olanak sundu.

Gezi serisi sürecek

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü gezi programı, önümüzdeki haftalarda farklı mahallelerden kadınların katılımıyla devam edecek. Etkinliklere katılmak veya bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 35 52 (Dahili: 4507 - 4514) numaralı telefondan bilgi edinebilecek.

Başkan Yıldız: “Kadınların sosyal gücünü büyütüyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Nazarköy gezisinin yalnızca bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bir sosyal dönüşüm adımı olduğunu vurguladı. Yıldız, “Kadınların sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak, üretimle olan bağlarını güçlendirmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Nazarköy gezisi bu anlayışın güzel bir yansıması oldu. Bu tür etkinliklerle kadınların kendilerini ifade edebilecekleri, yeni şeyler öğrenebilecekleri ve dayanışma içinde olabilecekleri alanlar yaratıyoruz. Önümüzdeki haftalarda farklı mahallelerden kadınları da bu yolculuğa dahil edeceğiz” dedi.