Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Uygulama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan kişilerin tedirgin tavırları üzerine ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi.

9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri, söz konusu maddeleri incelemek üzere kriminal laboratuvara gönderirken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Araçta bulunan şüpheliler N.A., İ.K., O.D. ve M.D.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.