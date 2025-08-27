Tiago Djaló, Avrupa futbolunun genç ve yetkin savunmacılarından biri olarak dikkat çekiyor. Portekizli stoper, kariyeri boyunca Sporting CP, AC Milan, Lille, Juventus ve Porto gibi önemli kulüplerde forma giydi. 27 Ağustos 2025 itibarıyla Beşiktaş’a transfer olan Djaló, çok yönlü oyun tarzı ve güçlü fiziğiyle tanınıyor. Ancak kariyerinde yaşadığı ciddi sakatlıklar, özellikle çapraz bağ yaralanması, gündeme sıkça geldi. Peki, Tiago Djaló kimdir, hangi mevkide oynuyor ve sakatlık geçmişi nasıl? İşte detaylar.

Tiago Djaló’nun hayatı ve kariyeri

Tiago Emanuel Embaló Djaló, 9 Nisan 2000’de Portekiz’in Amadora şehrinde, Bissau-Gineli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 27 Ağustos 2025 itibarıyla 25 yaşında olan Djaló, futbola Sporting CP altyapısında başladı. 2019’da AC Milan’a transfer olsa da burada sadece bir hazırlık maçında oynadı. Aynı yıl Lille’e katılarak Ligue 1’de kendini kanıtladı ve 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Ocak 2024’te Juventus’a 3,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve 2024-25 sezonunda Porto’ya kiralık olarak gitti. Porto’da 17 maçta 2 gol attıktan sonra, 27 Ağustos 2025’te 3,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu. Djaló, stoper pozisyonunda oynuyor, ancak sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Sakatlık geçmişi

Tiago Djaló’nun kariyerindeki en ciddi sakatlık, 4 Mart 2023’te Lille forması giyerken Lens maçında yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) yırtığı oldu. Bu sakatlık nedeniyle 300 gün sahalardan uzak kaldı ve 47 maç kaçırdı. 2023-24 sezonunda, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasında antrenman eksikliği nedeniyle 38 gün boyunca 5 maçta forma giyemedi. Daha önce, 2021-22 sezonunda bilinmeyen bir sakatlık sebebiyle 10 gün ve 4 maç sahalardan uzak kaldı. 2024-25 sezonunda ise Porto’da ciddi bir sakatlık yaşamadı ve istikrarlı bir performans sergiledi. Toplamda 3 sakatlık dönemi geçiren Djaló, 348 gün sahalardan uzak kaldı ve 56 maç kaçırdı.

Oyun tarzı ve istatistikleri

1,90 metre boyundaki Djaló, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve topla çıkışlarıyla modern bir savunmacı olarak öne çıkıyor. Kariyerinde toplam 132 resmi maçta 6 gol ve 2 asist üretti. Lille’de 102 maçta 3 gol, Porto’da 17 maçta 2 gol kaydeden oyuncu, Juventus’ta sadece 1 lig maçında oynadı. Portekiz A Milli Takımı’nda 2024’te ilk kez forma giyen Djaló’nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında. Beşiktaş’a transferiyle, Süper Lig’de dinamik bir savunma oyuncusu olarak katkı sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş’taki geleceği

Djaló’nun Beşiktaş’a transferi, savunma hattındaki zafiyetleri gidermek amacıyla önemli bir hamle olarak görülüyor. İlk maçında St. Patrick’s karşısında 90 dakika oynayan oyuncu, fiziksel durumuyla ilgili olumlu sinyaller verdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sisteminde hem stoper hem de sağ bek olarak kullanılabilecek olan Djaló, Konferans Ligi ve Süper Lig maçlarında kilit bir rol oynayabilir. Ancak geçmişteki çapraz bağ sakatlığı, taraftarlar arasında çeviklik ve dayanıklılık konusunda bazı endişelere yol açsa da, 2024-25 sezonunda sakatlık yaşamaması olumlu bir işaret.