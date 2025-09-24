CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında gündeme gelen THY’nin Boeing uçak siparişleriyle ilgili tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Erdoğan’ın iki yıl önce açıklanan uçak siparişlerini 'dış politika kozu' olarak kullandığını savunarak, THY siparişinin neden bu zamana bırakıldığını sorguladı.

Ulaş Karasu'dan , Recep Tayyip Erdoğan'a sorular

CHP'li Ulaş Karasu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada 459 olan filo sayısının yıl sonunda 500’e ulaşacağını açıkladığını hatırlatarak, 2028’de 631 uçağa ulaşması hedeflenen filoda ABD’den alınacak uçakların durumunun neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu. Ayrıca sipariş edilecek uçaklar için hazine garantisi verilmesi planlanıp planlanmadığının da açıklanmasını istedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor"

Öte yandan CHP’li Karasu, hükümetin köprü, otoyol ve havalimanı projelerinde olduğu gibi milletin kaynaklarını garanti ödemeleriyle tükettiğini belirterek, uçak siparişinin de dış politikada pazarlık unsuru yapılmasına tepki gösterdi. Son olarak Karasu, Erdoğan’ın kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini, yıllardır teslim alınamayan F-35’ler ve kesinleştirilemeyen F-16 siparişlerine değinerek, milletin alın terinin kişisel çıkarlar için kullanılamayacağını vurguladı.