Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde AK Parti içerisindeki sekiz il başkanının istifasını değerlendirerek, söz konusu istifaların hem parti tabanında hem de kamuoyunda olumlu etki yarattığını savundu.

Şamil Tayyar: Parti tabanı değişim istiyor

AK Parti tabanında değişim talebine duyulan ciddi bir özlem olduğunu vurgulayan Şamil Tayyar, toplumun kabinede, külliyede ve bakanlık bürokrasisinde değişim istediğini belirterek, “AK Parti’de 8 il başkanının istifası, hem parti tabanında hem kamuoyunda heyecanla karşılandı. Bu heyecanın sebebi, ayrılanlara duyulan öfke değil, geniş kapsamlı değişim talebine duyulan özlemdir. Toplum, teşkilatların yanı sıra kabinede, külliyede, bakanlık bürokrasisinde, yönetim sistemi ve programında değişim istiyor, yeni bir hikaye bekliyor. Değişimden kastım, istatistiki veri değişikliği değil, liyakat, ehliyet ve başarı esasına dayalı köklü dönüşümdür.” diye konuştu.

“Umuda yolculuktan asla vazgeçmeyin”

Son olarak, AK Parti’nin yeni ufuklara yelken açması gerektiğinin altını çizen Şamil Tayyar, umuda yolculuktan asla vazgeçilmemesi gerektiğini kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”AK Parti, daha önce ıskaladığı bu heyecanı güçlü bir sinerjiye dönüştürebilirse yeni ufuklara daha kolay yelken açabilir, yeniden umut olabilir. Aksi halde bu statükoyla işinin zor olduğunu söylemeliyim. Toplum sizden umudunu keserse kimin geleceğiyle ilgilenmez, mukayese yapmaz, faturayı doğrudan size keser, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der. Bu bir toplumsal cinnet halidir ama realitedir. O sebeple umuda yolculuktan asla vazgeçmeyin.”

Ne olmuştu?

AK Parti’nin Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları geçtiğimiz günlerde görevlerinden istifa ettiler. Parti kanadından edinilen bilgilere göre ise yeni görevlendirmelerin en kısa sürede yapılacağı kamuoyuna açıklandı.