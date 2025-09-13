Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile karşılaşacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların final heyecanını yerinde yaşaması için ek uçuşları duyurdu.

Yahya Üstün, paylaşımında "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye yarı finalde Yunanistan'ı mağlup etti

Milli takım, yarı finalde dün Yunanistan'ı mağlup ederek 24 yıl sonra EuroBasket'te finale yükselmişti. Takım, finalde Almanya ile TSİ 21.00'de Riga'da karşı karşıya gelecek.

THY'nin ek seferi sayesinde taraftarlar, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu için vereceği mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.