Son Mühür - Türkiye’nin önümüzdeki üç yıl için belirlediği ekonomik yol haritası olan Orta Vadeli Program yayımlandı. Programda 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak revize edildi. Bu güncelleme, ocak ayında maaş zamları bekleyen milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi için kritik bir referans noktası oldu.

Ne kadar artış olacak?

OVP verilerine göre, 2025’in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,14 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında aynı oranda zam alması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.593 TL’ye çıkarılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanıyor. Temmuzda uygulanan yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, yüzde 11’lik enflasyon farkı ekleniyor. Böylece, memur ve memur emeklileri için ocak ayında toplamda yüzde 16,44’lük bir zam bekleniyor.

Zamlı maaşlar belli oldu

En düşük memur maaşı: 59.805 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.398 TL (1.000 TL ek artış dahil)

Beklentiler neler?

OVP’de belirtilen tahminler gerçekleşirse, 2026’nın başında da benzer oranda zamlar uygulanacak. Bu durumda hem emekliler hem de memurlar, maaşlarında kayda değer bir artış yaşayacak.