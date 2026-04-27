Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de ambalaj sektörünün geleceğine ışık tutan önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Yaşar Üniversitesi ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle düzenlenen Thinkpack Ambalajın Geleceği Paneli akademi, sanayi ve tasarım dünyasını bir araya getirdi.

Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinat Başkanı Jak Eskinazi de katıldı.

"İhracat yapmak isteyen her firma ambalajını da yeniden düşünmek zorundadır"

Panelde konuşan Eskinazi, "Hayata geçirilen THINKPACK Ambalajın Geleceği Paneli’nin sektörümüz adına son derece kıymetli bir platform olduğuna inanıyorum. Ambalaj; markalaşmanın, sürdürülebilirliğin, kullanıcı deneyiminin ve ihracat rekabetçiliğinin en stratejik unsurlarından biridir. 28 Şubat – 1 Mart tarihlerinde Birliğimiz çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı da bunun somut örneğidir. 16 endüstriyel tasarım öğrencimiz, 4 değerli mentörümüz ve sektörümüzden 4 firmamız iki gün boyunca birlikte çalıştı. Akademinin yaratıcılığı ile sanayinin gerçek ihtiyaçları aynı masada buluştu. Bunun sonucunda firmalarımızın değerlendirmeleri doğrultusunda 8 uygulanabilir ambalaj tasarımı ortaya çıktı. Bu tablo bize şunu gösteriyor: Gençlerimize fırsat verildiğinde, doğru rehberlik sağlandığında ve sektörle temas kurduklarında ortaya çıkan sonuçlar son derece etkileyici. Üniversite sıralarında geliştirilen fikirlerin üretilebilir, ticarileşebilir ve ihraç edilebilir çözümlere dönüşmesi ülkemiz adına büyük kazanımdır. Bugün burada düzenlediğimiz ThinkPack Ambalajın Geleceği Paneli ile bu süreci bir adım ileri taşıyoruz. Çalıştayda ortaya çıkan tasarım fikirlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı zamanda ambalaj trendlerini, döngüsel ekonomiyi, sürdürülebilir üretimi ve sanayi-tasarım-ihracat üçgeninin geleceğini konuşacağız. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon düzenlemeleri, geri dönüştürülebilir malzeme talebi ve çevre dostu üretim anlayışı, ambalaj sektörünü doğrudan dönüştürüyor. Bugün ihracat yapmak isteyen her firma, ürün kadar ambalajını da yeniden düşünmek zorundadır" dedi.

"Katma değerli üretim için tasarımı merkeze koymalıyız"

Ambalajın marka değerine etki eden unsur olduğunu söyleyen Eskinazi, "Katma değerli üretim için tasarımı merkeze koymalı, inovasyonu teşvik etmeli, üniversite-sanayi iş birliklerini artırmalı ve sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz parçası haline getirmeliyiz. Özellikle mobilya, gıda, tekstil, kozmetik, kimya ve e-ticaret gibi birçok sektör için ambalaj, doğrudan marka değerine etki eden bir unsurdur. Bugün burada gerçekleştirilecek oturumlar; sektörümüze yeni vizyonlar kazandıracak, tasarımcılarımızla sanayicilerimizi aynı masada buluşturacak ve yeni iş birliklerine kapı aralayacaktır. Bilgi paylaşımının, ortak aklın ve disiplinler arası çalışmanın ülkemize önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.