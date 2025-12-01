Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üç gün süren kurultayda güven tazelemesinin ardından, ''İktidar yürüyüşü'' sloganını doğrulayan anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Themis Araştırma'nın 18-27 Kasım tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdiği çalışma, CHP'nin rakipleriyle aradaki makası açmaya devam ettiğini gösterdi.

Çalışmada en dikkat çekici kısımlarından biri kararsızların oyunun yüksekliğiydi.

Kararsızların yüzde 25.2 gibi bir orana ulaştığı ankette CHP yüzde 26.1, AK Parti yüzde 21.3, MHP ise yüzde 3.5 olarak görülüyor.

Kararsız oyların dağıtılmış haliyle listenin zirvesinde yüzde 34.9'la yine CHP var. Onu yüzde 28.4'le AK Parti, Yüzde 11.8'le DEM Parti takip ediyor.

Çözüm sürecinde fatura MHP'ye...



Terörsüz Türkiye sürecinin DEM Parti'nin oylarına pozitif etkisi görülürken MHP açısından tablo tam tersi bir gerçeğe işaret ediyor.

Milliyetçi seçmene seslenen Zafer Partisi'nin yüzde 6.9, İYİ Parti'nin yüzde 5.3 olarak görüldüğü ankette MHP'nin oyu yüzde 4.1'e kadar gerilemiş durumda.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı da kendi yaptıkları son araştırmada MHP'nin oyunu yüzde 4.4'e kadar gerilemiş bulduklarını belirterek, 1994 seçimlerinden bu yana MHP bu oranlara hiç düşmemişti hatırlatmasında bulunmuştu.

