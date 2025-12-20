Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.

Yurt dışından dönüşü ve adliyeye gelişi

Yurt dışında bulunan Saran, savcılıktaki işlemlerini yerine getirmek üzere dün gece özel uçakla İstanbul’a döndü. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçeli taraftarların karşılamasıyla dikkat çeken Saran, bu sabah Çağlayan Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade verdi.