MASAK’ın hazırladığı düzenlemeler sadece hesap dondurma yetkisiyle sınırlı değil. 1 Ocak 2026’dan itibaren para transferlerinde de yeni bir uygulama devreye girecek. Buna göre:

Gün içinde yapılan ve toplamı 200 bin TL’yi geçen tüm para transferlerinde detaylı açıklama girme zorunluluğu uygulanacak. Bu kural, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak. ATM üzerinden transfer yapılırken tutar limitin üzerindeyse, gönderici en az 20 karakterlik bir açıklama girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu nedenle 1 Ocak’tan itibaren ATM’ye kartını takan herkes, para transferi sırasında ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, bu düzenlemelerin amacının finansal sistemdeki riskli para akışını azaltmak ve yasa dışı bahis ağlarının finans kaynaklarını kesmek olduğunu vurguluyor. Para transferlerinde açıklama zorunluluğunun devreye girmesiyle hem denetim süreçlerinin kolaylaşacağı hem de şüpheli hareketlerin daha hızlı tespit edilebileceği ifade ediliyor.