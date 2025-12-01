Son Mühür - Son dönemde hızla büyüyen yasa dışı bahis trafiği, ekonomi yönetimi ve ilgili kurumları yeni tedbirler almak zorunda bıraktı. Son kabine toplantısının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kapsamlı bir eylem planını hızlandırarak tamamladı. Elde edilen bilgilere göre, bankacılık sistemine doğrudan etki eden 20 maddelik düzenlemede sona gelindi.
MASAK yetkileri genişleyecek
Taslağa göre, MASAK yasa dışı bahis gelirlerini takip ederken önemli ölçüde yetki kazanacak.
Yeni düzenleme hayata geçtiğinde:
MASAK, şüpheli bir banka hesabını mahkeme veya savcılık kararı olmaksızın anında bloke edebilecek. Kurum, mal varlığına yönelik tedbirlerde tek başına işlem yapabilecek. Bu adımın amacı, yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemek olarak gösteriliyor.
MASAK’ın hazırladığı düzenlemeler sadece hesap dondurma yetkisiyle sınırlı değil. 1 Ocak 2026’dan itibaren para transferlerinde de yeni bir uygulama devreye girecek. Buna göre:
Gün içinde yapılan ve toplamı 200 bin TL’yi geçen tüm para transferlerinde detaylı açıklama girme zorunluluğu uygulanacak. Bu kural, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak. ATM üzerinden transfer yapılırken tutar limitin üzerindeyse, gönderici en az 20 karakterlik bir açıklama girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu nedenle 1 Ocak’tan itibaren ATM’ye kartını takan herkes, para transferi sırasında ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.
Uzmanlar ne diyor?
Uzmanlar, bu düzenlemelerin amacının finansal sistemdeki riskli para akışını azaltmak ve yasa dışı bahis ağlarının finans kaynaklarını kesmek olduğunu vurguluyor. Para transferlerinde açıklama zorunluluğunun devreye girmesiyle hem denetim süreçlerinin kolaylaşacağı hem de şüpheli hareketlerin daha hızlı tespit edilebileceği ifade ediliyor.