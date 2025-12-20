Son Mühür/Merve Turan- TBMM Genel Kurulu’nda söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Isparta’da bir okulda Atatürk’e yönelik “İngiliz Kemal” ifadelerini kullanan öğretmene tepki gösterdi. Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelen her eleştirinin, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yönelik bir saldırı anlamı taşıdığını belirtti.

Olayın ayrıntıları

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde görevli bir edebiyat öğretmeni, öğrencisinin elindeki Nutuk kitabı için “Kaldır o elindeki İngiliz Kemal’in kitabını” ifadelerini kullanmıştı. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, öğretmenin başka bir okula görevlendirildiği öğrenilmişti.

Cumhuriyetin temel değerleri hedef alınıyor

Genel Kurul’da konuşan Erbaş, olayın sıradan bir disiplin meselesi olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Erbaş, “Atatürk’e yönelen her saldırı, yalnızca bir tarihsel şahsiyeti değil, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in kurucu iradesini hedef almaktadır” dedi. Atatürk’ün ulusun varoluş mücadelesinin sembolü olduğunu hatırlatan Erbaş, bu tür tartışmaların ideolojik yönlendirme içerdiğini savundu.

Eğitimde Atatürk karşıtı söylemlere karşı uyarı

Olayın bir okul ortamında gerçekleşmesinin ciddiyetini artırdığına dikkat çeken Erbaş, eğitim camiasında Atatürk karşıtı söylemlerin barınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, benzer olaylara karşı net, açık ve caydırıcı bir tavır alınması gerektiğini belirtti. “Sessiz kalmak, sorunun yaygınlaşmasına zemin hazırlar” diye ekledi.

Siyasi tartışmaların ötesinde

MHP’li vekil, konunun siyasi çekişmelerin ötesinde olduğuna işaret ederek, Atatürk’e yönelik saldırılara karşı tüm kesimlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Erbaş, “Bu mesele siyaset üstüdür ve Cumhuriyet’in temel değerlerinin tartışmaya açılmasına izin verilemez” ifadelerini kullandı.