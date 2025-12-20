Son Mühür- Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara cezaevinden gönderdiği mektupla yanıt verdi. Tekdağ, adı geçen spikerle yalnızca işe alım sürecinde, kısa süreli ve sınırlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, diğer tüm iddiaları reddetti.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medya ve magazin dünyasına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltı ve tutuklamalarla devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasıyla birlikte, Can Holding dosyasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ’a ilişkin çeşitli iddialar yeniden gündeme geldi.

“Üst düzey görüşmelere kadın spiker götürüyordu” iddiası

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Tekdağ’ın bazı üst düzey bürokratlar ve yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci’yi de götürdüğü ve bu ilişkiler üzerinden çıkar sağladığı öne sürüldü. Gazeteci Şamil Tayyar’ın, bir medya grubu yöneticisinin yargı mensuplarının yanına bir kadın spikerle gittiğine dair sosyal medya paylaşımı da bu iddialarla ilişkilendirildi. Söz konusu paylaşımda isim verilmemekle birlikte, iddiaların Tekdağ’ı işaret ettiği ileri sürüldü.

Tekdağ: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Kenan Tekdağ, gazeteci Barış Terkoğlu’na gönderdiği mektupta suçlamaları kesin bir dille reddetti. Tekdağ, adı geçen spikerle yalnızca işe alım sürecinde, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’ın da bulunduğu ortamda yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme yaptığını ifade etti. Bunun dışında ne bina içinde ne de bina dışında herhangi bir temas, mesajlaşma ya da telefon görüşmesi olmadığını vurguladı.

“İftiralar karşısında hukuka sığınıyorum”

Mektubunda iddiaları “iftira” olarak nitelendiren Tekdağ, bu suçlamalarla anılmak zorunda kalmanın dahi kendisi için utanç verici olduğunu belirtti. Tekdağ, açıklamasında adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandığını ifade ederek, hukuki sürece ve adil yargılamaya güvendiğini dile getirdi.