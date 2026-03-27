Evlerde sıkça karşılaşılan dağınıklık meselesine farklı bir bakış açısı getiren “60 saniye kuralı”, son günlerde dikkat çekmeye başladı. Japonya kökenli Kaizen felsefesinden uyarlanan bu yaklaşım, büyük temizlikler yerine küçük ve hızlı müdahalelere odaklanıyor.

Yöntem basit görünüyor ama etkisi düşündüğünden daha büyük olabiliyor. Çünkü mesele sadece eşyaları toplamak değil, alışkanlığı değiştirmek.

Dağınıklığın kaynağı küçük ertelemeler

Uzmanlara göre evlerdeki karmaşa genelde büyük bir düzensizlikten değil, ertelenen küçük işlerin birikmesinden oluşuyor.

Bir sandalyeye bırakılan kıyafet, lavaboda bekleyen bir fincan ya da masanın köşesine konulan kağıtlar… Bunlar ilk anda önemsiz gibi görünsede zamanla “sıcak noktalar” haline geliyor.

Bu birikimler sadece fiziksel değil, zihinsel bir yük de oluşturuyor. Evde sürekli bir toparlanmamışlık hissi bırakıyor.

60 saniye kuralı nasıl uygulanıyor

Kaizen yani sürekli iyileştirme anlayışından gelen bu yöntem, oldukça net bir prensibe dayanıyor:

Bir iş 60 saniyeden kısa sürüyorsa, ertelenmeden hemen yapılmalı.

Bu kapsamda basit ama etkili adımlar öne çıkıyor:

Katlanacak bir tişört bekletilmeden yerine konuyor

Kullanılan ambalaj doğrudan çöpe atılıyor

Okunan kitap tekrar rafa kaldırılıyor

Küçük gibi duran bu hareketler, aslında dağınıklığın büyümesini baştan engelliyor.

Zihinsel yük de azalıyor

Bu yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri de sadece fiziksel düzenle sınırlı kalmaması.

Yapılacak küçük işlerin sürekli ertelenmesi, fark edilmeden zihni de yoruyor. Ancak anında yapılan işlemler, bu yükü ortadan kaldırıyor.

Bir anlamda yapılacaklar listesi hafifliyor. Kafa daha rahat oluyor, ama bu etki çoğu zaman fark edilmeden yaşanıyor.

Japon yaşam anlayışıyla paralellik gösteriyor

60 saniye kuralı tek başına bir yöntem değil. Aynı zamanda Japon yaşam felsefesinin farklı yaklaşımlarıyla da örtüşüyor.

Sadelik anlayışı olan Kanso, temizlik ritüelleri Soji ve eşya ile ilişkiyi sorgulayan Danshari ile benzer bir çizgide ilerliyor.

Hepsinin ortak noktası ise hayatı sadeleştirmek ve gereksiz yüklerden kurtulmak.