Son Mühür- Adı bir dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan adaylığı için geçen ve parti içinde Ekrem İmanmoğlu'na verdiği destekle bilinen Şöhret Can Kolsuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasının partide yarattığı kaosa dikkat çekti.

''CHP'de Kılıçdaroğlu destekçisi vekil sayısının 7-8 civarına düştüğünden söz edilirken buna gülüyor, Erdoğan'ın yeni anayasa için vekil sorunu olmadığını iddia ediyordum'' diyen Şöhret Can Kolsuz,

''Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşan vekil sayısı 20. Buna eklemeler olacak gün içinde. Hatta Semra Dinçer, Rahmi Aşkın Türeli ve Ali Fazıl Kasap gibi eklemeler oldu bile.

Sanılanın aksine operasyonlar CHP yönetimini güçlendirmiyor. AKP'ye geçiş yapan fırıldakların transferi kalanlara yol açıyor. Rt yapan her vekil bir sonrakine motivasyon aşılıyor. Millet her güne böyle başlamaktan sıkılıyor, yoruluyor.

CHP yönetiminin disiplin süreçlerini işletmediği her dakika 2023 seçimlerinde vekil olmuş, ideolojisiz siyaset esnaflarına cesaret veriyor.

Bu da Kılıçdaroğlu destekçisi vekil sayısını artırıyor. Artık metaforları, manidar anlatımları bırakmak gerekir'' hatırlatmasında bulundu.

İlk kez ''Düşman'' tanımlaması...



İlginç bir şekilde ''Düşman'' tanımlamasına başvuran Kolsuz,

''CHP yönetimi ve Özel bir karar vermek durumundadır. Düşmanın varlığı kabul edilip hamle yapılmazsa o düşman mührü eline alıp sizi/bizi partiden değil Türkiye siyasetinden arındıracaktır.

İlgilisine naçizane uyarımdır.'' ifadeleriyle Özgür Özel ve kurmaylarını harekete geçmeye çağırdı.