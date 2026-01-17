Son Mühür- Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiraladı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi.

TFF’ye bildirim yapıldı

Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoper Rodrigo Becao’nun geçici transferi konusunda kararını netleştirdi. Yapılan bildirime göre Becao, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.

Bu sezon sınırlı süre aldı

Rodrigo Becao, Fenerbahçe’de bu sezon yalnızca bir resmi maçta görev yaptı ve 6 dakika sahada kaldı. Tecrübeli savunmacı, 8 Aralık 2025 tarihinde kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe performansı

2023-2024 sezonunda İtalya’nın Udinese takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Becao, sarı-lacivertli ekipte toplam 38 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kasımpaşa transferde hareketli

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi kadrosuna dahil ederek kadro derinliğini artırmıştı. Becao transferiyle savunma hattının güçlendirilmesi hedefleniyor.