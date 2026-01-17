İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, kulüp başkanı Rocco Commisso’nun vefatıyla sarsıldı. Bir süredir ABD’de tedavi gören Commisso’nun 76 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kulüpten duygusal veda

Fiorentina Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Commisso’nun uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği belirtilerek, “Büyük bir üzüntü içindeyiz. Sevgili başkanımızı kaybettik ve bugün tüm Fiorentina ailesi onun yasını tutuyor” ifadelerine yer verildi.

Fiorentina’ya adanmış bir dönem

Yaklaşık 7 yıl önce kulübü devralan Rocco Commisso’nun, Fiorentina’yı yalnızca bir spor kulübü değil, hayatının önemli bir parçası haline getirdiği vurgulandı. Kulüp açıklamasında, Fiorentina’nın evi olarak görülen ve modern yapısıyla dikkat çeken Viola Park’ta Commisso’nun adının daima yaşayacağı kaydedildi.

Tedavi süreci nedeniyle ABD’deydi

İtalyan asıllı ABD vatandaşı olan iş insanı Commisso’nun, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ABD’de bulunduğu ve bu nedenle Fiorentina’nın maçlarını yerinde takip edemediği biliniyordu. Kulüp yönetimi, Commisso’nun bu süreçte dahi Fiorentina ile bağını hiç koparmadığını vurguladı.

Final yıllarıyla hatırlanacak

Commisso’nun başkanlığı döneminde Fiorentina, Avrupa ve yerel kupalarda önemli başarılara imza attı. Mor-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi’nde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez finale yükselirken, 2023’te İtalya Kupası’nda da final oynadı.

Avrupa’dan taziye mesajları

Rocco Commisso’nun vefatının ardından başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa kulübü ve spor camiasından taziye mesajları paylaşıldı. Futbol dünyası, Fiorentina’yı yeniden ayağa kaldırma vizyonuyla hatırlanan Commisso’ya veda etti.

