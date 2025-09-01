Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig’de takım sayılarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni statüye göre 1. Lig 20, 2. Lig ise 36 takımla oynanacak.

Takım sayılarında düzenleme yapıldı

TFF Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinden gelen talepler doğrultusunda statü değişikliğine gitti. Alınan karara göre, gelecek sezon Trendyol 1. Lig 18 yerine 20 takımla oynanacak. Nesine 2. Lig’de ise mevcut 38 takım sayısı 36’ya düşürülecek.

1. Lig’de düşen takım sayısı azaldı

Yeni düzenlemeyle birlikte 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanacak Trendyol 1. Lig’de küme düşecek takım sayısı 5’ten 4’e indirildi. Bu kararın ligde rekabeti daha dengeli hale getirmesi bekleniyor.

2. Lig’den yükselecek takım sayısı arttı

Nesine 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselecek takım sayısı ise 3’ten 4’e çıkarıldı. Buna göre, yükselecek 4 takımdan 2’si doğrudan şampiyonlukla, diğer 2’si ise play-off karşılaşmaları sonucunda belirlenecek.

TFF’den resmi açıklama

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz.”

Türk futbolunda yeni sezon planlaması

Statülerde yapılan bu değişiklikler, özellikle alt liglerdeki takımların hedeflerini yeniden şekillendirecek. Hem küme düşme barajının aşağı çekilmesi hem de üst lige çıkacak takım sayısının artması, rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak.