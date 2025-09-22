Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun görevden ayrılacağı yönündeki haberler üzerine resmi bir açıklama yaptı. Federasyon, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Gündoğdu’nun görevinin başında olduğunu vurguladı.

“Görevinin başındadır”

TFF tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu’ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

MHK’de çalışmalar sürüyor

Açıklamanın ardından gözler Merkez Hakem Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalara çevrildi. Hakem atamalarından eğitim programlarına kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüren kurulun, liglerdeki maç yönetimlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü ifade edildi.