Trabzonspor’un Gaziantep FK ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada hakem Arda Kardeşler’in verdiği kararlar bordo-mavili kulüp ve futbol kamuoyunun tepkisini çekti. Özellikle Trabzonspor’un hızlı kullandığı faulün gol ihtimali doğuran pozisyonunu durdurması tartışmaları alevlendirdi.

Aydınus’tan çarpıcı açıklama

Eski hakem Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arda Kardeşler’in hakemlik kariyeriyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Aydınus, “Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş” ifadelerini kullandı.

MHK ve TFF’ye yönelik iddialar

Aydınus ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı tarafından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasının talep edildiğini, Gündoğdu’nun ise sözleşme hükümlerine atıfta bulunduğunu aktardı.