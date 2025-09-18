Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yaptığı “hesap zamanı” başlıklı paylaşıma resmi internet sitesi üzerinden açıklama ile yanıt verdi.

TFF: “Kapımız Tüm Kulüplere Açık”

TFF’nin açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana Türk futbolunu tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönettikleri ve tüm kulüplere eşit mesafede oldukları vurgulandı. Federasyon, Fenerbahçe’nin randevu talebine de diğer kulüpler gibi olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

“Diyalog Ortamına Katkı Sağlamıyor”

Açıklamada, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan “hesap zamanı” ifadesinin futbolun ihtiyaç duyduğu diyalog ortamına katkı sağlamadığı belirtildi. Federasyon, TFF’nin bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyuna duyurdu.